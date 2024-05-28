Попав під удар? У російському Таганрозі сталася потужна пожежа на авіаційно-ремонтному заводі (супутникові фото)

У мережі з’явилися супутникові знімки

У російському місті Таганрог Ростовської області, ймовірно, під удар потрапив авіаційно-ремонтний завод. Поряд із злітно-посадковою смугою міг статися спалах.

Про це пише Telegram-канал моніторингової групи "Кримський вітер", з посиланням на дані супутникової зйомки. На даних кадрах видно уражені ділянки.

"У Таганрозі авіаційний ремонтний завод, ймовірно, потрапив під удар... Учора в обід (27 травня, — Ред.) у Таганрозі були зафіксовані пожежі в районі 325-го авіаційного ремонтного заводу (Іл-76). Вогнища знаходяться в районі злітно-посадкової смуги", — йдеться у повідомленні.

На даний момент офіційної інформації щодо цього немає.

Тим часом у місцевих пабликах у Telegram за 27 травня є багато повідомлень про сирени через активність безпілотників. При цьому повідомлень про вибухи немає.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що в ніч проти 9 березня Таганрог атакували безпілотники. Попередньо було повідомлено, що є попадання до кількох об’єктів на території міста. У мережі було опубліковано відповідні відео.