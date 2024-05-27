Ударів по Росії буде більше: експерт розповів, про що каже підрив РЛС в Орську

Україна вже відпрацьовує маршрути

Україна знищує російські станції радіолокацій, що говорить про можливу підготовку до нових ракетних ударів. Зокрема про це говорить атака на РЛС в Орську.

Про це в ефірі Еспресо розповів директор із розвитку компанії Defense Express Валерій Рябих. За його словами, найближчим часом варто очікувати на посилення ударів по військових об’єктах на території Росії.

"Зараз здійснюється підготовчий етап для того, щоб бити територією РФ далекобійними ракетами. Про це свідчать удари Сил оборони по системах РЛС у Росії. Якщо українські безпілотники долітають вже на таку велику відстань, то це також вказує і на те, що дуже серйозно відпрацьовуються маршрути", — сказав він.

При цьому експерт зазначає, що ці далекобійні БПЛА також можуть мати на меті виявити позиції російської ППО. Він зазначає, що атака на РЛС в Орську могла бути тестовою, оскільки дрони не мають суттєвого бойового навантаження, на відміну від ракет.

Але навіть попри це, подібні удари можуть завдати серйозної шкоди Росії, а після появи далекобійних ракет льотні завдання будуть відпрацьовані.

"Такі ракети ми можемо отримати від наших партнерів або в рамках реалізації власної ракетної програми. Тому, ймовірно, удари по території РФ нарощуватимуться не лише за допомогою БПЛА, а й ракет", — додав Рябих.

Нагадаємо, безпілотний літальний апарат Головного управління розвідки України встановив новий рекорд щодо дальності атаки по РФ. Він потрапив по станції радіолокації далекого виявлення цілей "Воронеж М", яка знаходиться на відстані 1800 км.