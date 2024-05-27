Ударов по России будет больше: эксперт рассказал, о чем говорит подрыв РЛС в Орске

Украина уже отрабатывает маршруты

Украина уничтожает российские радиолокационные станции, что говорит о возможной подготовке к новым ракетным ударам. В частности об этом говорит атака на РЛС в Орске.

Об этом в эфире Эспрессо рассказал директор по развитию компании Defense Express Валерий Рябых. По его словам, в ближайшее время стоит ожидать усиления ударов по военным объектам на территории России.

"Сейчас осуществляется подготовительный этап для того, чтобы бить по территории РФ дальнобойными ракетами. Об этом свидетельствуют удары Сил обороны по системам РЛС в России. Если украинские беспилотники долетают уже на такое большое расстояние, то это также указывает и на то, что очень серьезно отрабатываются маршруты", — сказал он.

При этом эксперт отмечает, что эти дальнобойные БПЛА также могут иметь цель выявить позиции российской ПВО. Он отмечает, что атака на РЛС в Орске могла быть тестовой, поскольку дроны не имеют существенной боевой нагрузки в отличие от ракет.

Но даже несмотря на это, подобные удары могут нанести серьезный ущерб России, а после появления дальнобойных ракет летные задания будут отработаны.

"Такие ракеты мы можем получить от наших партнеров или в рамках реализации собственной ракетной программы. Поэтому, по всей вероятности, удары по территории РФ будут наращиваться не только с помощью БПЛА, но и ракет", — добавил Рябых.

Напомним, беспилотный летательный аппарат Главного управления разведки Украины установил новый рекорд по дальности атаки по РФ. Он попал по радиолокационной станции дальнего обнаружения целей "Воронеж М", которая находится на расстоянии 1800 км.