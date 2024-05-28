Попал под удар? В российском Таганроге случился мощный пожар на авиационно-ремонтном заводе (спутниковые фото)

В сети появились спутниковые снимки

В российском городе Таганрог Ростовской области, вероятно, под удар попал авиационно-ремонтный завод. Рядом со взлетно-посадочной полосой могло случиться возгорание.

Об этом пишет Telegram-канал мониторинговой группы "Крымский ветер", со ссылкой на данные спутниковой съемки. На предоставленных кадрах видны пораженные участки.

"В Таганроге авиационный ремонтный завод, предположительно, попал под удар… Вчера в обед (27 мая, — Ред.) в Таганроге были зафиксированы пожары в районе 325-го авиационного ремонтного завода (Ил-76). Очаги находятся в районе взлетно-посадочной полосы", — говорится в сообщении.

На данный момент официальной информации по данному поводу нет.

Тем временем в местных пабликах в Telegram за 27 мая есть много сообщений о сиренах из-за активности беспилотников. При этом сообщений о взрывах нет.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в ночь на 9 марта Таганрог атаковали беспилотники. Предварительно было сообщено, что есть попадания в несколько объектов на территории города. В сети были опубликованы соответствующие видео.