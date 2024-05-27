Росіяни окупували ще одне селище на Донеччині? Що відомо про просування ворога (карта)

Ситуація на Покровському напрямку залишається однією з найгарячіших

Російські окупанти, які намагаються тиснути на Харківщині, не зменшують зусилля наступів на Донеччині. Так росіяни могли захопити село Нетайлове, а також нібито просунулися біля ще декількох населених пунктів.

Про це повідомляє Deep State. Відповідні зміни помітні й на мапі.

"Ворог просунувся біля Солодкого, Новомихайлівки, Соколу, Очеретиного, Новоолександрівки, Часового Яру, в Берестовому та окупував Нетайлове", — йдеться у повідомленні.

Проте, зауважимо, що офіційного підтвердження цих даних немає. У ранковому зведенні Генштаб ЗСУ лише зазначав, що на Покровському напрямку ворог мав частковий успіх. Ситуація на цьому та на Купʼянському напрямку залишається найгарячішою.

"На Покровському напрямку протягом доби російські окупанти продовжили спроби вклинитися в нашу оборону з району населеного пункту Очеретине – тривають чотири атаки. Також ідуть бої біля Сокола та Уманського. Загалом на напрямку відбулося 31 бойове зіткнення. На окремих ділянках ворог мав частковий успіх. Наші захисники вживають активних заходів для стабілізації ситуації", — йдеться у зведенні.

Також про можливу окупацію населеного пункту мовчать і російські оборонні структури.

Раніше "Телеграф" писав, що, за словами головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського, росіяни намагаються вийти до Покровська та Курахового.