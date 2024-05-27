Россияне оккупировали еще один поселок в Донецкой области? Что известно о продвижении врага (карта)

Ситуация на Покровском направлении остается одной из самых горячих

Российские оккупанты, которые пытаются давить на Харьковщине, не уменьшают усилия наступлений в Донецкой области. Так россияне могли захватить село Нетайлово, а также якобы продвинулись около еще нескольких населенных пунктов.

Об этом сообщает Deep State. Соответствующие изменения заметны и на карте.

"Враг продвинулся возле Сладкого, Новомихайловки, Сокола, Очеретиного, Новоалександровки, Временного Яра, в Берестовом и оккупировал Нетайлово", — говорится в сообщении.

Однако заметим, что официального подтверждения этих данных нет. В утренней сводке Генштаб ВСУ лишь отмечал, что на Покровском направлении враг имел частичный успех. Ситуация на этом и на Купянском направлении остается самой горячей.

"На Покровском направлении в течение суток российские кафиры продолжили попытки вклиниться в нашу оборону из района населенного пункта Очеретино – продолжаются четыре атаки. Также идут бои у Сокола и Уманского. Всего на направлении произошло 31 боевое столкновение. На отдельных участках враг имел частичный успех". Наши защитники принимают активные меры для стабилизации ситуации", — говорится в сводке.

Также о возможной оккупации населённого пункта молчат и российские оборонные структуры.

Ранее "Телеграф" писал, что, по словам главнокомандующего ВСУ Александра Сырского, россияне пытаются выйти на Покровск и Курахово.