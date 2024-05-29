Під удар у Луганську потрапив важливий об’єкт окупантів: у мережі показали знімки з супутника

Атака, судячи з усього, була результативною

Внаслідок удару по аеродрому в окупованому Луганську 27 травня, там сталася потужна пожежа. Постраждав ворожий комплекс радіолокацій "Небо-М".

Супутникові знімки наслідків удару по летовищу Луганського авіаучилища публікує "Радіо Свобода". Як видно, місце пожежі розташоване на північ від злітно-посадкової смуги.

Знімок цього місця від 10 травня демонструє частини радіолокаційного комплексу "Небо-М". Він призначений для виявлення аеродинамічних та балістичних об’єктів на середніх та великих висотах. Місцева окупаційна влада заявила, що займання сталося "в районі інфраструктурних об’єктів колишнього вищого військового авіаційного училища штурманів".

Для довідки: 55Ж6М "Небо-М" — міжвидовий мобільний радіолокаційний комплекс виявлення аеродинамічних та балістичних об’єктів на середніх та великих висотах. Його завдання – визначення координат цілей. Комплекс оснащений засобами виявлення малорозмірних та малопомітних цілей.

Нагадаємо, потужні вибухи в окупованому Луганську пролунали близько 27 травня о 21:05. Повідомлялося про постраждалих та сильну пожежу.

Як писав "Телеграф", вибухи у Луганську сталися і 20 травня. Тоді приліт міг бути у місцеву "Академію внутрішніх справ", в якій розташовувалися окупанти. Вона знаходиться у селищі Ювілейне, звідки, за словами луганчан, долинали вибухи.