Серия взрывов разбудила Керчь: оккупантам пришлось перекрывать Крымский мост

Удар наносился не по мосту

В ночь на 30 мая взрывы прозвучали в оккупированном Крыму в районе Керчи. Из-за этого пришлось перекрывать мост через Керченский пролив.

Как сообщают мониторинговые группы, в районе моста было три попадания. Вместе с тем в сети появились видеозаписи, на которых слышно большое количество взрывов, что может являться звуками работы ПВО.

На фоне этого в сети появились видеозаписи, на которых, как утверждается, запечатлен момент обстрелов. Впрочем, их достоверность находится под сомнением, так как они были распространены через российские каналы.

Также сообщается, что после атаки движение по мосту было восстановлено, то есть скорее всего он поврежден не был.

В свою очередь, telegram-канал "Николаевский Ванек", который, как считается, связан с силами обороны юга, анонсировал, что в скором времени Украина ответит на российские атаки и не только на территории Крыма.

Как сообщалось ранее, в результате удара по аэродрому в оккупированном Луганске 27 мая, там произошел мощный пожар. Пострадал вражеский радиолокационный комплекс "Небо-М". При этом в СМИ уже показали спутниковые снимки, на которых видны масштабы повреждений