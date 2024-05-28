Росія скинула на житлові будинки у Торецьку потужні авіабомби: є загиблі, рятувальники розбирають завали (фото)

На Донеччині кілька населених пунктів постраждали від обстрілів

Армія РФ скинула на житлові будинки у Торецьку авіабомби. Мінімум два мешканці міста на Донеччині загинули, є поранені.

Про це повідомив голова Донецької ОВА Вадим Філашкін. На місці удару працюють усі екстрені служби.

Армія РФ скинула на Торецьк три керовані авіабомби. Вони потрапили у дві багатоповерхівки та адміністративну будівлю. На кадрах із місця удару видно, що від будинків практично нічого не лишилося. У квартирах повністю вибиті вікна, а в деяких місцях проломлені стіни. В одному із житлових будинків трапився провал даху, зруйновано три поверхи з 9 по 7.

Рятувальники розбирають завали, станом на 21:30 відомо про двох загиблих та трьох поранених.

Перед цим днем 28 травня російські солдати обстріляли Олексієво-Дружківку — скинули півторатонну об’ємно-детонувальну авіаційну бомбу з модулем планування та корекції. Кількість поранених зросла до семи людей. Також є постраждалий у Веролюбівці Костянтинівської громади.

"Усі обставини російських воєнних злочинів ретельно документуємо! За все відповідатимуть!", — додав Вадим Філашкін.

Також "Телеграф" розповідав про те, що армія Росії вбила 4-річну дівчинку в Одесі. Попрощатися з дитиною прийшло безліч небайдужих місцевих жителів.