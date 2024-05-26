Маленька труна, іграшки та мама на колінах: в Одесі попрощалися з 4-річною Златою, вбитою російським обстрілом (відео)

Златі було лише 4,5 роки

Сьогодні, 25 травня, в Одесі прощаються із чотирирічною дівчинкою Златою, яка померла в лікарні через уламок російської ракети в серці. Попрощатися з нею прийшло багато одеситів.

Про це повідомляє кореспондент "Новини.LIVE". На фото можна побачити людей, які по черзі підходять до маленької труни. Мати Злати прощається на колінах.

Одесити приходять на прощання з квітами та іграшками. Златі було лише 4,5 роки.

Нагадаємо, що смертельного поранення Злата зазнала під час терористичної ракетної атаки на Одесу наприкінці квітня. Тоді окупанти вдарили по Одеській юридичній академії ракетою "Іскандер" із касетним боєзарядом. Життя дитини довгий час було на волосині. Уламок російської ракети потрапив у серце. Лікарі боролися за її життя, провели операцію, але стан погіршився — 1 травня дитина впала в кому. 23 травня Злата померла. Число жертв російського обстрілу 29 квітня збільшилося до 8 осіб.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що в Харкові збільшилася кількість загиблих внаслідок удару по будівельному гіпермаркету "Епіцентр".