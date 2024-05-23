"Більше не мучиться": померла 4-річна дівчинка, яка отримала уламок у серце під час обстрілу Одеси

Дівчинка боролася за життя

Сьогодні, 23 травня було повідомлено про трагічну звістку з Одеси. У лікарні померла маленька Злата, яка постраждала внаслідок удару російських терористів по Одесі, що стався 29 квітня.

Трагічну новину повідомив у своєму Telegram мер Одеси Геннадій Труханов. Він зазначив, що дівчинці було всього 4,5 роки.

"Сьогодні у лікарні померла маленька Злата, яка постраждала внаслідок ворожого обстрілу по Одесі 29 квітня. Їй було всього 4,5 роки. Медики робили усе можливе, аби врятувати життя дитини. Вся Одеса молилася за неї. Але травми були дуже тяжкими", — написав Труханов та висловив співчуття батькам та родині маленької дівчинки.

Після ракетного удару життя дівчинки опинилося на волосинці. Уламок російської ракети влучив у серце малечі. Лікарі боролися за її життя, провели операцію та стан погіршився — 1 травня дитина впала у кому.

Златі було всього 4,5 рочки

Згодом батьки Злати у своєму Instagram повідомляли про те, що дитині стало трохи краще і вона продовжує боротися за життя. За малечу вболівали і близькі, і незнайомці.

Росіяни вбили маленьку дівчинку

Проте у середу, 22 травня, стан дівчинки погіршився. Сьогодні, 23 травня, жахлива звістка сколихнула і близьких і незнайомців, які уважно стежили за процесом одужання дівчинки та вболівали за неї — Злата померла. Кількість жертв російського обстрілу 29 квітня збільшилася до 8 людей.

У своєму відео в Instagram батьки Злати розповіли, що дівчинка "пережила страшне" під час важкого лікування і єдине, що їх втішає: "Вона більше не мучиться".

Нагадаємо, раніше "Телеграф" повідомляв про те, що росіяни ударили по Одесі балістичною ракетою "Іскандер" із касетним боєзарядом. За словами генпрокурора, в радіусі 1,5 км від місця обстрілу вилучено металеві фрагменти та уламки ракети. Такий заряд був використаний ворогом свідомо, аби вбити якнайбільше мирних українців.