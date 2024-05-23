"Больше не мучается": умерла 4-летняя девочка, которая получила обломок в сердце во время обстрела Одессы

Девочка боролась за жизнь

Сегодня, 23 мая, было сообщено о трагическом известии из Одессы. В больнице скончалась маленькая Злата, которая пострадала в результате удара российских террористов по Одессе, произошедшего 29 апреля.

Трагическую новость сообщил в своем Telegram мэр Одессы Геннадий Труханов. Он отметил, что девочке было всего 4,5 года.

"Сегодня в больнице скончалась маленькая Злата, которая пострадала в результате вражеских обстрелов по Одессе 29 апреля. Ей было всего 4,5 года. Медики делали все возможное, чтобы спасти жизнь ребенка. Вся Одесса молилась о ней. Но травмы были очень тяжелыми", — написал Труханов и выразил соболезнования родителям и семье маленькой девочки.

После ракетного удара жизнь ребенка оказалась на волоске. Обломок российской ракеты попал в сердце малышки. Врачи боролись за ее жизнь, провели операцию, но состояние ухудшилось — 1 мая ребенок впал в кому.

Злате было всего 4,5 годика

Впоследствии родители Златы в своем Instagram сообщали о том, что ребенку стало немного лучше и она продолжает бороться за жизнь. За малышку болели и близкие, и незнакомцы.

Россияне убили маленькую девочку

Однако в среду, 22 мая, состояние девочки ухудшилось. Сегодня, 23 мая, ужасная весть всколыхнула всех, кто внимательно следил за процессом выздоровления девочки и болели за нее — Злата умерла. Число жертв российских обстрелов 29 апреля увеличилось до 8 человек.

В своем видео в Instagram родители Златы рассказали, что девочка "пережила страшное" во время тяжелого лечения и единственное, что их утешает: "Она больше не мучается".

Напомним, ранее "Телеграф" сообщал о том, что россияне ударили по Одессе баллистической ракетой "Искандер" с кассетным боезарядом. По словам генпрокурора, в радиусе 1,5 км от места обстрела изъяты металлические фрагменты и обломки ракеты. Такой заряд был использован врагом сознательно, чтобы убить больше мирных украинцев.