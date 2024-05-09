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Врачи 10 дней боролись за жизнь: 23-летний парень стал еще одной жертвой страшного удара по Одессе

Автор
Яна Порохня Яна Порохня
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Родион Журба получил серьезную травму Новость обновлена 09 мая 2024, 20:36
Родион Журба получил серьезную травму. Фото Коллаж

Врачи до последнего боролись за жизнь молодого парня

Количество жертв в результате российской атаки на Одессу 29 апреля увеличилось до семи человек. В больнице скончался выпускник профессионального колледжа Национального университета "Одесская юридическая академия" Родион Журба.

Об этом сообщили в пресс-службе юракадемии. Парню было 23 года.

После выпуска из юридической академии Родион работал тренером по теннису в спортивном комплексе Международного гуманитарного университета. Вечером 29 апреля, кода россияне ударили по трассе Здоровья в Одессе, Роман тренировался на теннисном корте.

Молодой парень получил тяжелое ранение головы и был госпитализирован в больницу. Все эти десять дней врачи боролись за его жизнь, но, к сожалению, Родион скончался.

"Руководство и коллектив Национального университета "Одесская юридическая академия" выражает искренние соболезнования родным погибшего", — сказано в сообщении.

Родион Журба

Напомним, что российская армия ударила баллистикой по зоне отдыха в Одессе вечером 29 апреля. В это время там обычно гуляет много людей. Из-за фрагментов вражеской ракеты на месте погибли два человека и собака, но позже количество жертв увеличилось. Также загорелся так называемый "замок Гарри Поттера" — дворец студентов "Одесской юридической академии".

Позже стало известно, что в результате обстрела скончался Борис Васильев — проректор Международного гуманитарного университета. А президент Национального университета "Одесская юридическая академия" и бывший народный депутат от "Партии регионов" Сергей Кивалов, который проживал в "замке Гарри Поттера" получил ранения и был госпитализирован.

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#Одесса #Жертвы #Ракетный удар