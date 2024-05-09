Лікарі 10 днів боролися за життя: 23-річний хлопець став ще однією жертвою страшного удару по Одесі

Лікарі до останнього виборювали життя молодого хлопця

Кількість жертв внаслідок російської атаки на Одесу 29 квітня збільшилася до семи людей. У лікарні помер випускник професійного коледжу Національного університету "Одеська юридична академія" Родіон Журба.

Про це повідомили у пресслужбі юракадемії. Хлопцеві було 23 роки.

Після випуску з юридичної академії Родіон працював тренером з тенісу у спортивному комплексі Міжнародного гуманітарного університету. Увечері 29 квітня, коли росіяни вдарили по трасі Здоров’я в Одесі, Роман тренувався на тенісному корті.

Молодий хлопець отримав тяжке поранення голови та був госпіталізований до лікарні. Усі ці десять днів лікарі боролися за його життя, але, на жаль, Родіон помер.

"Керівництво та колектив Національного університету "Одеська юридична академія" висловлює щирі співчуття рідним загиблого", — сказано в повідомленні.

Родіон Журба

Нагадаємо, що російська армія вдарила балістикою по зоні відпочинку в Одесі ввечері 29 квітня. У цей час там зазвичай гуляє багато людей. Через фрагменти ворожої ракети на місці загинули двоє людей і собака, але пізніше кількість жертв збільшилася. Також спалахнув так званий "замок Гаррі Поттера" — палац студентів "Одеської юридичної академії".

Згодом стало відомо, що в результаті обстрілу помер Борис Васильєв — проректор Міжнародного гуманітарного університету. А президент Національного університету "Одеська юридична академія" та колишній народний депутат від "Партії регіонів" Сергій Ківалов, який проживав у "замку Гаррі Поттера", отримав поранення і був госпіталізований.