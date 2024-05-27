Кількість загиблих в харківському "Епіцентрі" зросла: впізнано підлітка, а в мережі показали фото мами з донькою

Безвісти зниклими залишаються 5 осіб

У знищеному російськими загарбниками будівельному гіпермаркеті "Епіцентр" у Харкові збільшилась кількість загиблих до 17 осіб. Ідентифіковано тіло 17-річного підлітка.

Про це повідомляє начальник Слідчого управління ГУ Нацполіції Харківщини Сергій Болвінов. Зазначається, що на місці російського удару слідчі працюють третю добу.

У понеділок, 27 травня, зранку на місці трагедії знайшли тіло 17-річного харків'янина Кирила.

"Хлопець жив в Харкові і в той день, як і десятки інших містян, прийшов до гіпермаркету. Впізнати його змогли за ДНК — зразки надала мама загиблого", — повідомив Болвінов.

Зазначається, що наразі впізнано 13 жертв, серед них 10 працівників гіпермаркету та троє відвідувачів. Безвісти зниклими залишаються 5 осіб.

Також пізніше на згарищі було виявлено рештки ще однієї жертви. За словами правоохоронців, це може бути один з працівників гіпермаркету, адже на ньому були рештки спецодягу. Його особу будуть встановлювати за допомогою ДНК-експертизи. Поліція в черговий раз звертається до рідних і близьких усіх людей, які теоретично могли у той день перебувати в "Епіцентрі", із проханням здати зразки біоматеріалу.

Також у мережі вже опублікували фото загиблої матері та її 12-річної доньки. Зазначається, що батько вижив і потрапив до лікарні з контузією. Також у сім'ї є старша дочка, її не було у гіпермаркеті.

Раніше "Телеграф" писав про те, як виглядає "Епіцентр" у Харкові з висоти пташиного польоту.