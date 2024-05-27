Число погибших в харьковском "Эпицентре" возросло: опознан подросток, а в сети показали фото мамы с дочерью

Без вести пропавшими остаются 5 человек

В уничтоженном российскими захватчиками строительном гипермаркете "Эпицентр" в Харькове увеличилось количество погибших до 17 человек. Идентифицировано тело 17-летнего подростка.

Об этом сообщает начальник Следственного управления ГУ Нацполиции Харьковщины Сергей Болвинов. Отмечается, что на месте российского удара следователи работают третьи сутки.

В понедельник, 27 мая, утром на месте трагедии обнаружили тело 17-летнего харьковчанина Кирилла.

"Парень жил в Харькове и в тот день, как и десятки других горожан, пришел в гипермаркет. Опознать его смогли по ДНК — образцы предоставила мама погибшего", — сообщил Болвинов.

Отмечается, что в настоящее время опознаны 13 жертв, среди них 10 работников гипермаркета и трое посетителей. Без вести пропавшими остаются 5 человек.

Также позже на пепелище были обнаружены остатки еще одной жертвы. По словам правоохранителей, это может быть один из работников гипермаркета, ведь на нем были остатки спецодежды. Его личность будут устанавливать с помощью ДНК-экспертизы. Полиция в очередной раз обращается к родным и близким всех людей, которые теоретически могли в тот день находиться в "Эпицентре" с просьбой сдать образцы биоматериала.

Также в сети уже опубликовали фото погибшей матери и ее 12-летней дочери. Отмечается, что отец выжил и попал в больницу с контузией. Также в семье есть старшая дочь, ее не было в гипермаркете.

Ранее "Телеграф" писал о том, как выглядит "Эпицентр" в Харькове с высоты птичьего полета.