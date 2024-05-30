"Тунец по-крымски": в ГУР показали поражение российских катеров и рассказали подробности (видео)

Россияне пытались сорвать операцию с земли и воздуха, но у них не получилось

В ночь на 30 мая спецподразделение Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины "Group 13" атаковало корабельно-катерный состав ударными морскими дронами Magura V5. В результате успешной атаки, по предварительным данным, уничтожены два скоростных транспортно-десантных КС-701 "Тунец".

Об этом сообщает пресс-служба ГУР. Когда морские дроны уже находились на подходе к бухте Узкая, россияне 32 раза поднимали в небо боевую авиацию.

Были зафиксированы взлеты самолетов Ан-26, Су-27/30/35, Бе-12 и МиГ-29. Также россияне поднимали в небо вертолеты Ми-8 и Ка-27/29. По морским дронам стреляли из 30-мм пушки и стрелкового оружия, но это не помешало провести успешную операцию.

"Впрочем, ничего не помешало спецназначенцам ГУР МО Украины успешно выполнить боевую задачу: в результате удара были уничтожены два катера России — по предварительным данным, скоростных транспортно-десантных КС-701 "Тунец" , — говорится в сообщении.

Пресс-служба отметила, что информация будет обновляться. Со временем будут известны новые подробности. В ГУР также сообщили, что спецподразделение с начала года уничтожило несколько "жирных" целей.

"Напомним, только с начала 2024 года спецподразделение "Group 13" с помощью ударных морских дронов Magura V5 уже уничтожило российские: ракетный корабль "Ивановец", большой десантный корабль "Цезарь Куников", корвет "Сергей Котов", скоростной патрульный катер "Мангуст", ― говорится в сообщении.

В общем, ситуация по потопленным и поврежденным кораблям ЧФ РФ на 30 мая выглядит следующим образом:

Инфографика потопленных и подбитых кораблей Черноморского флота

В ГУР отметили, что операция стала возможной благодаря поддержке United24. Это глобальная инициатива, которая работает как фандрейзинговая платформа. Ее запустили украинские власти весной 2022 года. С 5 мая по 7 декабря 2022 через эту платформу удалось собрать более 237 млн долларов. Пожертвования вносили из 110 стран мира.

Амбассадорами United24 являются известные актеры, ученые, бизнесмены и спортсмены. Среди них Ричард Бренсон, Андрей Шевченко, Миша Коллинз, Александр Усик, Марк Гэмилл, Тимоти Снайдер, Эдвард Мозер, Александр Зинченко и другие.

Для справки: скоростной транспортно-десантный катер "Тунец" предназначен для патрулирования, однако часто используется для операций на воде. На борту может находиться до 6-12 человек в зависимости от модификации. Максимальная скорость — 85 км/с.

Ранее "Телеграф" сообщал об уничтожении российского катера, штурмовавшего остров Нестрига. В сети появилось эпическое видео.