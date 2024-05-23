Разлетелись кто куда: эпическое видео уничтожения русского катера, штурмовавшего о. Нестрига

С 28 апреля 2024 года остров Нестрига под контролем Украины

Катер с российскими военными, пытавшимися штурмовать остров Нестрига Херсонской области, взорвали ВСУ. Погибло 7 оккупантов.

Видео этой операции уже публикуют в сети. Отмечается, что 28 апреля остров вернулся под контроль Украины.

"Произошло феерическое внеплановое катапультирование", — прокомментировал кадры военный с позывным "Мадяр".

Напомним, что в конце апреля украинская армия на Херсонском направлении имела определенные успехи. В частности, под контроль нашего государства был возвращен остров Нестрига. Поэтому в последнее время враг пытается его штурмовать, дабы вернуть.

Остров Нестрига на карте

Спикер ОК "Юг" Дмитрий Плетенчук сообщил, что 8 мая оккупанты для "прорыва" использовали гидроцикл.

"Это что-то новенькое. Но это им тоже не помогло", — подчеркнул он.

Ранее "Телеграф" писал, что ВСУ сбили российский штурмовик Су-25 на одном из направлений.