Россияне наступают из Тульской области с помощью хитрой тактики: рассчитывают на благородство ВСУ

Силы обороны не ведут огонь по гражданским

Российские оккупанты придумали новую подлую тактику переброски своих войск. Её уже раскрыли украинские военные.

Об этом сообщил спикер оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" Назар Волошин в эфире телемарафона. По его словам, прямо сейчас из Тульской области РФ в Луганскую область под видом гражданских продвигаются до 600 захватчиков.

"На одном из направлений враг передвигается на гражданских автомобилях из Тульской области на территорию Луганской. Количество до 600 человек. Цель их — перемещение и комплектование резервов для осуществления дальнейших штурмовых действий как в Донецкой, так и, вероятно, в Луганской областях", — сказал Волошин.

Военный объяснил, что таким образом российские террористы маскируются под гражданских. Это, по задумке оккупантов, должно обезопасить их передвижение, ведь они знают, что ВСУ не наносят ударов по мирным людям.

"Маскирование под гражданских, имитируемое как якобы эвакуация, позволяет врагу передвигаться, потому что Силы обороны не ведут огонь по гражданским, эвакуируемым с тех или иных территорий", — отметил он.

Напомним, ранее мы писали о том, что российские захватчики не впервые прибегают к подлым тактикам. Так, например, в 2023 году они начали ходить на штурмы с пленными бойцами ВСУ, которых под дулом автомата ведут перед собой.