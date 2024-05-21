Росіяни наступають із Тульської області за допомогою хитрої тактики: розраховують на шляхетність ЗСУ

Сили оборони не ведуть вогонь цивільними

Російські окупанти вигадали нову підлу тактику перекидання своїх військ. Її вже розкрили українські військові.

Про це повідомив речник оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця" Назар Волошин в ефірі телемарафону. За його словами, прямо зараз із Тульської області РФ до Луганської області під виглядом цивільних просуваються до 600 загарбників.

"На одному з напрямків ворог пересувається на цивільних автомобілях з Тульської області на територію Луганської. Кількість до 600 осіб. Мета їх — переміщення і комплектування резервів для здійснення подальших штурмових дій як в Донецькій, так і, ймовірно, в Луганській областях", — сказав. Волошин.

Військовий пояснив, що у такий спосіб російські терористи маскуються під цивільних. Це, за задумом окупантів, має убезпечити їхнє пересування, адже вони знають, що ЗСУ не завдають ударів по мирних людях.

"Маскування під цивільних, яке імітується як нібито евакуація, дозволяє ворогу пересуватися, бо Сили оборони "не ведуть вогонь по цивільних мешканцях, що евакуюються з тих чи інших територій", — зазначив він.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що російські загарбники не вперше вдаються до підлих тактик. Так, наприклад, 2023 року вони почали ходити на штурми з полоненими бійцями ЗСУ, яких під дулом автомата ведуть перед собою.