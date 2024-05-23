Розлетілися хто куди: епічне відео знищення російського катера, який штурмував о. Нестрига

З 28 квітня 2024 року острів Нестрига під контролем України

Катер з російськими військовими, які намагались штурмувати острів Нестрига Херсонської області, підірвали ЗСУ. Загинуло 7 окупантів.

Відео цієї операції вже публікують у мережі. Зазначено, що 28 квітня острів повернувся під контроль України.

"Відбулося феєричне позапланове катапультування", — прокоментував кадри військовий з позивним "Мадяр".

Нагадаємо, що наприкінці квітня українська армія на Херсонському напрямку мала певні успіхи. Зокрема, під контроль нашої держави повернули острів Нестрига. Тому останнім часом ворог намагається його штурмувати, щоб повернути.

Острів Нестрига на мапі

Речник ОК "Південь" Дмитро Плетенчук повідомив, що 8 травня окупанти для "прориву" використовували гідроцикл.

"Це щось новеньке. Але це їм теж не допомогло", — наголосив він.

Раніше "Телеграф" писав, що ЗСУ збили російський штурмовик Су-25 на одному з напрямків.