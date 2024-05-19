"У певний момент вони зламаються": боєць ЗСУ розповів, як може закінчитись війна

Українці мають воювати не за територію

Росія буде воювати проти України, доки має сили. Сили оборони повинні завдавати окупантам якомога сильніше ураження.

Про це розповів солдат служби зв'язків із громадськістю 77-ї окремої аеромобільної бригади Десантно-штурмових військ ЗСУ Віктор Петрович (позивний "Палуніца") в інтерв'ю "Телеграфу" "Якщо не встоїмо, Путін відправить наших дітей штурмувати Тису", — боєць ДШВ про штурми на Харківщині й те, за що він воює.

"Будь-які роздуми про кінець війни, про перемогу — з розділу фантастики і диванних експертів: ніхто цього не знає. Доки Росія має сили воювати, вона буде воювати. Дійти до Москви, щоб змінити їхню владу — неможливо. Хіба що мобілізацію ще проведе Америка, Європа і ми всі разом попхнемо на Росію, тоді можливо. Але це буде кінець цивілізації", — зазначив він.

Петрович підкреслив, що на війні взагалі треба багато думати. За його словами, росіяни так і роблять.

"Вони зовсім не дурні, як дехто собі уявляє. Ми маємо якомога хитрішими бути, працювати більше дронами, західною технікою і завдавати якомога сильніше ураження. І в певний момент вони зламаються. У них не нескінченна кількість людей. Будь-яка нескінченість — кінцева", — заявив Петрович.

На його думку, суть у тому, що українці мають воювати не за територію. Петрович розповів, у якому випадку може настати перелом у війні.

"Якщо ти завдаєш удару ворогові, знищуєш його максимально ефективно, якомога менше втрачаєш своїх солдатів, то в певний момент буде перелом, коли вони просто генетично, можливо, запам'ятають, що в Україну пхатися не варто. Так було з Афганістаном: там були США, там був Радянський Союз. Вони довго воювали та в якийсь момент зрозуміли, що все це не має сенсу. І у Росії має з’явитись таке. Що буде більше у них родичів загиблих, то дужче це буде створювати тиск у суспільстві, і в один момент воно вибухне", — підкреслив Петрович.

Нагадаємо, у звіті Пентагону зазначається, що українські військові у боях проти російських окупантів демонструють високий рівень винахідливості. Натомість вони продовжують спиратися на радянську доктрину.