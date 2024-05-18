Демонструють винахідливість, але покладаються на радянську доктрину: у США оцінили сучасні ЗСУ

У США розповіли про плюси та мінуси української армії

Українські військові у боях проти російських окупантів демонструють високий рівень винахідливості. Натомість вони продовжують спиратися на радянську доктрину.

Як йдеться у звіті Пентагону, якість української армії позначаються затяжні бої та обмежені ресурси. Звіт було оприлюднено 16 травня і містить у собі загальну картину допомоги від США у першому кварталі. Також він має розділ, присвячений операційним можливостям ЗСУ та викликам для союзників.

Зазначається, що у звітному періоді Україна продемонструвала значний професіоналізм та новаторство у застосуванні малих комерційних дронів для розвідки та нападу. ЗСУ застосовує дрони у великих масштабах. Також у США наголосили на досвіді використання мобільних вогневих груп, які українці використовують проти іранських БПЛА, що було названо новацією.

Однак є й проблемні моменти. Серед них відзначаються труднощі із застосуванням комбінованих видів зброї та використання проривів.

У звіті вказується, що інструктори НАТО зазначають, що одним із найбільших викликів є зміна мислення, оскільки українське командування покладається на радянську доктрину.

Зокрема, наголошується, що штаби корпусів ЗСУ не організовані на основі бойових функцій і не підтримують спільне ведення бойових дій, що призвело до демонстрації обмеженої можливості проводити операції на рівні вище бригадного. Втім, деякі командувачі переймають філософію децентралізації, що ґрунтується на довірі, ініціативі та творчості, але затяжна війна знижує якість війська.

Також наголошується, що далекобійна зброя та артилерія українською стороною використовуються для боїв із противником, але не для створення можливостей та проведення маневрів, що призвело до того, що деякі спроби прориву успішними не були.

Обмеження можливостей ЗСУ також виникають із нестачі людського ресурсу, що заважає проводити ротації та забезпечувати військових відпочинком, йдеться у звіті. Автори зазначають, що середній вік бійця ЗСУ перевищує 40 років, а зниження мобілізаційного віку сприймається українцями неоднозначно через ризики для економіки.

Раніше "Телеграф" писав, що, за словами президента України Володимира Зеленського, військовим уперше за роки війни вистачає артилерійських боєприпасів.