В Курськ вночі завітали безпілотники: у місті лунали вибухи, є влучання (відео)

Місцева влада не коментує результатів атаки, традиційно лише заявляючи про численні "збиті безпілотники"

Російський Курськ, з району якого російські окупанти останнім часом полюбили запускати по Україні балістичні ракети, вночі на 30 травня опинився під атакою безпілотників. Було зафіксовано вибухи та влучання, а один з дронів нібито пошкодив багатоповерховий будинок (за іншими та більш достовірними даними, російська протиповітряна оборона винна в інциденті).

Про атаку повідомили російські інформаційні канали. Місцева влада не коментує результатів атаки, традиційно лише заявляючи про численні "збиті безпілотники". Поки що неможливо встановити реальний рівень збитків від ударів.

Російські канали тим часом опублікували відео вибухів у Курську. В тому числі на відео потрапив момент удару БПЛА по багатоповерховому будинку. Скоріше за все, має місце чергова невдала робота російських засобів радіоелектронної боротьби – нещодавно такий самий випадок стався у Москві. Ще один варіант – що влучив не безпілотник, а ракета з російського ЗРПК "Панцир" – таке неодноразово вже ставалося, в тому числі у Смоленську та Підмосков'ї.

Як повідомлялося раніше, у ніч на 27 травня безпілотники вдарили по Муромському приладобудівному заводу. Він виробляв обладнання для російської армії, через що перебував під міжнародними санкціями. А в ніч на 28 травня дрони підняли галас у Підмосков’ї. Вибухи чули у Раменському та Троїцькому, а також на звуки прольоту скаржилися мешканці Брянської області.

29 травня вночі в Росії у Санкт-Петербурзі сталася дуже сильна пожежа на території заводу "Авангард". Підприємство спеціалізується на виробництві мікроелектроніки та має статус стратегічного підприємства Росії. Причини пожежі росіяни так і не встановили.