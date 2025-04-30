БПЛА атакували Курську область: в одному з міст прильоти (відео)

Приліт потрапив на відео

У російському Рильську, що в Курській області стався потужний вибух. Місцева влада вже встигла звинуватити Україну.

Місцеві telegram-канали показали відеозаписи, на яких видно момент прильоту по місту. За даними росіян було пошкоджено три двоповерхові будинки та один приватний.

Також вони повідомили, що двоє людей отримали поранення через уламки скла. Що насправді було ціллю удару, невідомо і навряд чи росіяни відкрито про це скажуть.

Обережно на відео є нецензурна лексика!

Як відомо, наприкінці грудня минулого року Рильськ зазнав ракетного удару, тоді було вражено будівлю місцевого авіаційного коледжу, де проходили навчання дроноводи російської армії. Примітно, що інформацію про підготовку там операторів дронів було злито у мережу місцевими ЗМІ, які браво доповіли про те, що заклад закупив навчальні БПЛА для підготовки військових для російської армії.

Як повідомляв "Телеграф", 22 квітня на одному з найбільших складів боєприпасів Міноборони Росії у Володимирівській області стався вибух. На 51-му арсеналі ГРАУ розташованому за 8 км від Кіржача на зберіганні було близько 105 тисяч тонн боєприпасів.