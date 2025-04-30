БПЛА атаковали Курскую область: в одном из городов прилеты (видео)

Прилет попал на видео

В российском Рыльске, что в Курской области произошел мощный взрыв. Местные власти уже успели обвинить Украину.

Местные telegram-каналы, показали видеозаписи, на которых виден момент прилета по городу. По данным россиян были повреждены три двухэтажных дома и один частный.

Также они сообщили, что два человека получили ранения из-за осколков стекла. Что было целью удара неизвестно и вряд ли россияне открыто об этом скажут.

Осторожно, на видео есть нецензурная лексика!

Как известно, в конце декабря прошлого года Рыльск подвергся ракетному удару, тогда было поражено здание местного авиационного колледжа, где проходили обучение дроноводы российской армии. Примечательно, что информация о подготовке там операторов дронов была слита в сеть местными СМИ, которые браво доложили о том, что заведение закупило учебные БПЛА для подготовки военных для российской армии.

Как сообщал "Телеграф", 22 апреля на одном из самых больших складов боеприпасов Минобороны России во Владимировской области произошел взрыв. На 51-м арсенале ГРАУ расположенном в 8 км от Киржача на хранении было около 105 тысяч тонн боеприпасов.