Демонстрируют изобретательность, но полагаются на советскую доктрину: в США оценили современные ВСУ

В США рассказали о плюсах и минусах украинской армии

Украинские военные в боях против российских оккупантов демонстрируют высокий уровень изобретательности. Вместе с тем они продолжают опираться на советскую доктрину.

Как говорится в отчете Пентагона, на качестве украинской армии сказываются затяжные бои и ограниченные ресурсы. Отчет был обнародован 16 мая и содержит в себе общую картину помощи от США в первом квартале. Также он имеет раздел, посвященный операционным возможностям ВСУ и вызовам для союзников.

Отмечается, что в отчетном периоде Украина продемонстрировала значительный профессионализм и новаторство в применении малых коммерческих дронов для разведки и нападения. ВСУ применяет дроны в больших масштабах. Также в США отметили опыт использования мобильных огневых групп, которые украинцы используют против иранских БПЛА, что было названо новацией.

Однако есть и проблемные моменты. Среди них, отмечается трудности с применением комбинированных видов оружия и использования прорывов.

В отчете указывается, что инструкторы НАТО отмечают, что одним из наибольших вызовов заключается в изменении мышления, так как украинское командование полагается на советскую доктрину.

В частности отмечается, что штабы корпусов ВСУ не организованы на основе боевых функций и не поддерживают совместное ведение боевых действий, что привело к демонстрации ограниченной возможности проводить операции на уровне выше бригадного. Впрочем, некоторые командующие перенимают философию децентрализации, основанной на доверии, инициативе и творчестве, но затяжная война понижает качество войска.

Также отмечается, что дальнобойное оружие и артиллерия украинской стороной используется для боев с противником, но не для создания возможностей и проведения маневров, что привело к тому, что некоторые попытки прорыва успешными не были.

Ограничение возможностей ВСУ также проистекают из нехватки человеческого ресурса, что мешает проводить ротации и обеспечивать военных отдыхом, говорится в отчете. Авторы отмечают, что средний возраст бойца ВСУ превышает 40 лет, а снижение мобилизационного возраста воспринимается украинцами неоднозначно из-за рисков для экономики.

Ранее "Телеграф" писал, что, по словам президента Украины Владимира Зеленского, военным впервые за годы войны хватает артиллерийских боеприпасов.