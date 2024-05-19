"В определенный момент они сломаются": боец ВСУ рассказал, как может закончиться война

Украинцы должны воевать не за территорию

Россия будет воевать против Украины, пока имеет силы. Силы обороны должны наносить оккупантам как можно более сильное поражение.

Об этом рассказал солдат службы по связям с общественностью 77-й отдельной аэромобильной бригады Десантно-штурмовых войск ВСУ Виктор Петрович (позывной "Палуница") в интервью "Телеграфу" "Если не устоим, Путин отправит наших детей штурмовать Тису", — боец ДШВ о штурмах на Харьковщине и то, за что он воюет.

"Любые размышления о конце войны, о победе — из раздела фантастики и диванных экспертов: никто этого не знает. Пока Россия имеет силы воевать, она будет воевать. Дойти до Москвы, чтобы сменить их власть — невозможно. Разве что мобилизацию еще проведет" Америка, Европа и мы все вместе попрем на Россию, тогда возможно. Но это будет конец цивилизации", — отметил он.

Петрович подчеркнул, что на войне вообще нужно много думать. По его словам, россияне так и поступают.

"Они совсем не дураки, как некоторые себе представляют. Мы должны как можно хитрее быть, работать больше дронами, западной техникой и наносить как можно более сильное поражение. И в определенный момент они сломаются. У них не бесконечное количество людей. Любая бесконечность — конечная", – заявил Петрович.

По его мнению, суть состоит в том, что украинцы должны воевать не за территорию. Петрович рассказал, в каком случае может наступить перелом в войне.

"Если ты наносишь удар врагу, уничтожаешь его максимально эффективно, как можно меньше теряешь своих солдат, то в определенный момент будет перелом, когда они просто генетически, возможно, запомнят, что в Украину переться не стоит. Так было с Афганистаном: там были США, там был Советский Союз. Они долго воевали и в какой-то момент поняли, что все это не имеет смысла. И в России должно появиться такое. Чем будет больше у них родственников погибших, тем больше это будет создавать давление в обществе, и в один момент оно взорвется", — подчеркнул Петрович.

Напомним, в отчете Пентагона отмечается, что украинские военные в боях против российских оккупантов демонстрируют высокий уровень изобретательности. В то же время они продолжают опираться на советскую доктрину.