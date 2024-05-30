"Мост цел?" В Крыму поражен важный объект россиян (видео)

Разведка повредила в Крыму еще одно судно захватчиков

Минувшей ночью во временно оккупированном Крыму раздавались взрывы. Они были результатом спецоперации Главного управления разведки Минобороны Украины.

В результате украинские бойцы поразили катер российских захватчиков типа КС-701 "Тунец". Об этом пишет LIGA.net со ссылкой на собственные источники в Силах безопасности и обороны.

Пропагандистские Telegram-каналы писали, что около 02:30 оккупанты останавливали движение транспорта через Керченский мост. Местные жители в Керчи сообщали, что было слышно "около 20 взрывов".

В соцсетях местные жители писали: "Мост цел? Так грохотало, что сомневаются", "Впервые так сильно страшно стало".

Впоследствии крымский "чиновник" Олег Крючков заявил, что сообщил, что этой ночью были повреждены два парома — железнодорожный и автомобильный.

Кроме того, в Минобороны РФ отчитались, что за ночь средствами ПВО 8 оперативно-тактических ракет ATACMS уничтожены над акваторией Азовского моря и 8 БПЛА перехвачены над акваторией Черного моря у побережья Крымского полуострова. Кроме того, очередными огневыми средствами в акватории Черного моря уничтожены два безэкипажных катера, следовавших в направлении Крымского полуострова.

Официальных заявлений по спецоперации от украинской стороны еще не было.

СПРАВКА

"Тунец" – дизельный катер с алюминиевым корпусом, который в зависимости от модификации предназначен для разъездных работ или патрульных поездок, отдыха на воде. Длина – 8,8 м, ширина – 2,5 м, пассажировместимость – до шести человек. Такие катера в основном находятся в собственности российских пограничников и МЧС. На изготовлении катеров "КС-701" специализируется судомеханический завод в Костроме.

Ранее "Телеграф" сообщил, что стали известны подробности уничтожения "загадочного" корабля ЧФ РФ в Крыму.