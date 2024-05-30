"Міст цілий?" В Криму уражено важливий об’єкт росіян (відео)

Розвідка пошкодила у Криму ще одно судно загарбників

Минулої ночі у тимчасово окупованому Криму лунали вибухи. Вони були наслідком спецоперації Головного управління розвідки Міноборони України.

В результаті українські бійці уразили катер російських загарбників типу КС-701 "Тунець". Про це пише LIGA.net із посиланням на власні джерела у Силах безпеки й оборони.

Пропагандистські Telegram-канали писали, що близько 02:30 окупанти зупиняли рух транспорту через Керченський міст. Місцеві жителі в Керчі повідомляли, що було чути "близько 20 вибухів".

У соцмережах місцеві жителі писали: "Міст цілий? Так гуркотіло, що беруть сумніви", "Вперше так сильно страшно стало".

Згодом кримський "чиновник" Олег Крючков заявив, що повідомив, що цієї ночі було пошкоджено два пороми – залізничний і автомобільний.

Окрім того, в Міноборони РФ відзвітували, що за ніч засобами ППО 8 оперативно-тактичних ракет ATACMS знищено над акваторією Азовського моря та 8 БПЛА перехоплено над акваторією Чорного моря поблизу узбережжя Кримського півострова. Крім того, черговими вогневими засобами в акваторії Чорного моря знищено два безекіпажні катери, які прямували у напрямку Кримського півострова.

Офіційниз заяв щодо спецоперації від української сторони ще не було.

ДОВІДКА

"Тунець" – дизельний катер з алюмінієвим корпусом, який залежно від модифікації призначений для роз'їзних робіт або патрульних поїздок, відпочинку на воді. Довжина – 8,8 м, ширина – 2,5 м, пасажиромісткість – до шести осіб. Такі катери здебільшого є у власності російських прикордонників та МНС. На виготовленні катерів "КС-701" спеціалізується судномеханічний завод у Костромі.

Раніше "Телеграф" повідомив, що стали відомі подробиці знищення "загадкового" корабля ЧФ РФ у Криму.