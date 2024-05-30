Число пораженных судов растет: ГУР раскрыло новые подробности атаки на Крым

Ранее об этом сообщали СМИ

Главное управление разведки Министерства обороны уточнило данные об атаке на временно оккупированный Крым 30 мая. Стало известно о поражении еще двух судов.

Об этом сообщила пресс-служба ГУР. Там уточнили, что в результате миссии спецназовцы "Group 13" уничтожили в Крыму два вражеских катера КС-701 "Тунец" и поразили еще два судна такого же типа.

В ГУР подчеркнули, что в общей сложности потери государства-агрессора от атаки украинскими ударными морскими дронами Magura V5 составили четыре скоростных транспортно-десантных катера КС-701 "Тунец". Указанные средства оккупанты использовали для логистики и патрулирования акватории вблизи временно оккупированного полуострова.

Для справки. Скоростной транспортно-десантный катер "Тунец" предназначен для патрулирования, однако часто используется для операций на воде. На борту может находиться до 6-12 человек в зависимости от модификации катера. Максимальная скорость — 85 км/с.

Катер КС-701 "Тунец"

Напомним, что в ночь на 30 мая ГУР провело очередную операцию во временно оккупированном Крыму. В ней были задействованы морские дроны Magura V5.

Кроме того, по данным российских СМИ, в результате ракетной атаки на временно оккупированный Крым в ночь на 30 мая затонул лоцманский катер "Мрия". Telegram-каналы ASTRA сообщил, что всего в результате атаки были повреждены или уничтожены четыре катера, два парома и лоцманский катер. Пять человек ранены.