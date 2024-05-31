По Краснодарскому краю ударили "любимой ракетой украинцев": огненные детали от Генштаба (фото)

Точность поражения целей доразведывается

В Генштабе ВСУ подтвердили атаку на нефтеперерабатывающие терминалы в Краснодарском крае РФ. Как оказалось, удар был совершен, в том числе, и ракетами украинского производства.

Об этом сообщает пресс-служба Генерального штаба ВСУ. По данным наших военных, в ночь на 31 мая ударная группа группировки сил и средств Военно-Морских сил ВС Украины поразила паромную переправу и нефтяной терминал порта "Кавказ" в Краснодарском крае РФ.

"Это произошло в начале суток 31 мая – на следующую ночь после того, как Силы обороны Украины меткими ударами вывели из строя паромы Керченской паромной переправы на территории оккупированного украинского Крыма, курсировавшие в порт "Кавказ" и используемые для военной логистики агрессора", — отмечается в сообщении.

В Генштабе уточнили, что поражение по нефтяному терминалу в районе порта "Кавказ" было нанесено несколькими ракетами украинского производства из берегового ракетного комплекса "Нептун".

"Результаты объективного контроля подтверждают взрывы в местах прицеливания. Точность поражения целей доразведывается. Комплексная операция была проведена в координации с другими составляющими сил обороны Украины", — сообщают в ВСУ.

Кроме того, ударные БПЛА Сил обороны поразили еще один нефтетерминал на территории Краснодарского края.

"Современная" и "эффективная" российская противовоздушная оборона вновь оказалась бессильна против наших ракет и беспилотных систем и не смогла защитить важные объекты, используемые для логистики и поставки армии России", — добавили военные.

Напомним, 31 мая атаку дронов на Краснодарский край уже подтвердили местные власти. А фото и видео из порта "Кавказ", который поразили украинские ракеты, уже разлетелись по сети.

Отметим, что "Кавказ", где находится атакованная нефтебаза, расположен неподалеку от Крымского моста, на другом берегу от Крыма, — в Темрюкском районе Краснодарского края.

По данным мониторинговых пабликов, с этой нефтебазы поступает топливо для российских оккупантов в Крыму и на захваченных территориях Херсонской и Запорожской областей.

Как сообщал "Телеграф", 30 мая беспилотники атаковали нефтеперерабатывающий завод в городе Тамань в Краснодарском крае России. Местные жители сначала приняли его за кукурузник (разговорное название советского самолёта сельскохозяйственной авиации), но потом начали очень бурно реагировать на происходящее.