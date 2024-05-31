Взрывы слышал даже Крым: дроны атаковали порт в РФ, вспыхнула нефтебаза (фото и видео)

Росвласти заявляют о пострадавших

В ночь на 31 мая беспилотники атаковали Темрюкский район Краснодарского края России, взрывы были слышны и в оккупированной Керчи. В результате ударов вспыхнул пожар на нефтебазе, расположенной на территории порта "Кавказ".

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев около 4 часов утра написал в Telegram, что несколько муниципалитетов края в ночь на 31 мая были атакованы беспилотниками. Он заявил, что "все они подавлены силами ПВО". В Новороссийске ищут упавшие аппараты, а пострадавших и разрушений якобы нет. А вот в Темрюкском районе от воздушного удара пострадала инфраструктура нефтебазы.

"Повреждены и горят 3 цистерны с нефтепродуктами. Сейчас идет ликвидация возгорания … Пожару присвоена высокая категория сложности. К сожалению, есть пострадавшие из числа сотрудников нефтебазы, им оказывают медицинскую помощь. Остальные сотрудники эвакуированы", — пишет губернатор.

Важно иметь в виду, что российские власти и подконтрольные ей СМИ регулярно подают искаженную информацию. Поэтому реальная картина может кардинально отличаться от их заявлений.

Порт "Кавказ", где находится атакованная нефтебаза, расположен неподалеку от Крымского моста, на другом берегу от Крыма, — в Темрюкском районе Краснодарского края. Telegram-канал "Крымский ветер" публикует карту, где стрелкой показан очаг пожара на нефтебазе. Однако реальное положение очага может отличаться, так как точность определения варьируется в пределах десятков метров. Пожар был виден со спутников.

По уточненным данным, очагов горения фиксировалось два, второй — за пределами нефтебазы в порту "Кавказ". Возможно, это возгорание на территории от осколков.

"С этой нефтебазы поступает топливо для российских оккупантов в Крыму и на захваченных территориях Херсонской и Запорожской областей", — отметили авторы канала "Крымский ветер".

Как сообщили росСМИ, по состоянию на 7 утра пожар на нефтебазе ликвидирован. По их данным, сгорели три железнодорожные цистерны с мазутом. Пострадали два сотрудника нефтебазы.

Как сообщал "Телеграф", 30 мая беспилотники атаковали нефтеперерабатывающий завод в городе Тамань в Краснодарском крае России. Местные жители сначала приняли его за кукурузник (разговорное название советского самолёта сельскохозяйственной авиации), но потом начали очень бурно реагировать на происходящее.