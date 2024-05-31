Укр

"Дружественный огонь": Россия за три месяца десятки раз бомбила Белгородскую область

Автор
Антон Корж Антон Корж
Дата публикации
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Автор
Россияне бомбят КАБами не только Украину, но и свой Белгород Новость обновлена 31 мая 2024, 06:43
Россияне бомбят КАБами не только Украину, но и свой Белгород. Фото Колаж "Телеграфа"

Российские самолеты очень часто "случайно роняют" КАБы не там, где это нужно

Российские террористы за последние три месяца по меньшей мере 75 раз якобы случайно бомбили собственную Белгородскую область, а также некоторые временно оккупированные территории Украины. Во всех случаях виновные не были наказаны, а никаких расследований не проводилось.

Об этом сообщил российский проект ASTRA. По данным канала, случаев были десятки: так, 29 мая в 1,5 км от населенного пункта Нечаевка нашли ФАБ после того, как он отвалился с крыла российского самолета (так называемый "нештатный сход").

Также в тот же день в 2 км от населенного пункта Вергиловка нашли еще один ФАБ. Россияне не пострадали, эвакуацию гражданских проводить не стали. И таких случаев, отмечает канал, очень много – за три месяца россияне "случайно" 75 раз сбрасывали бомбы на Белгородскую область и оккупированные территории.

Среди "упущенных" бомб – так называемая "умная бомба" УМПБ Д-30СН, которая 24 мая не долетела до Харькова. Террористы уронили бомбу возле села Крутой Лог в Белгородской области.

Отметим, что недавно в Белгороде был уничтожен подъезд многоэтажки. Российские террористы обвинили Украину, однако украинские эксперты быстро доказали, что по дому ударил российский КАБ.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что 25 мая в одном из спальных районов Харькова оказался под обстрелом. Оккупанты запустили КАБы и попали по "Эпицентру". В результате возник масштабный пожар, который распространился на около 10 тысяч квадратных метров. Наш корреспондент Ян Доброносов опубликовал эксклюзивный фоторепортаж с места прилета.

Также "Телеграф" писал о том, что в сети было опубликовано видео изнутри "Эпицентра". На нем зафиксирован момент взрыва внутри гипермаркета.

Теги:
#Украина #Россия #Война #Белгородская область #КАБ-1500