Маленькие, да удаленькие: бомбы GBU-39 переплюнули знаменитые GMLRS для Хаймарса, чем отличились на поле боя

Среди причин эффективности – малый размер снаряда

Бомбы малого диаметра GBU-39 оказались более эффективными на поле боя, чем знаменитые GMLRS и Excalibur. На точность последних сильно повлияли российские РЭБ, системы радиоэлектронной борьбы. К сожалению, оружие, которое передают Украине западные партнеры, не всегда оказывается таким уж эффективным и действенным.

Однако бомбы малого диаметра GBU-39 оказались более устойчивыми к препятствиям, которые оказывают российские системы. Об этом сообщает портал Bibliotech.

Что известно о бомбах GBU-39?

Бомбы малого диаметра GBU-39/Small Diameter Bomb (SDB) – американская легкая управляемая высокоточная авиационная бомба, массой 130 килограммов, имеющая диаметр около 190 мм и длину около 1,8 м. Максимальная дальность полета до 110 км при сбросе с большой высоты. Конструкция бомбы имеет крылья, раскрывающиеся в полете, что позволяет существенно увеличить дальность поражения целей.

Согласно отчетам, почти 90% сброшенных бомб поразили свою цель. Среди причин такой эффективности — малый размер снаряда. Так, меньшая площадь поверхности усложняет обнаружение и перехват российскими системами.

"Оказывается, Украина использует эти бомбы с осени 2023 года, но США об этой поставке тогда не сообщали", — пишет издание.

Управляемая авиационная бомба GBU-39 семейства SDB.

Сообщается, что GBU-39 были адаптированы для наземного использования в пусковых установках HIMARS. В Пентагоне полагают, что это увеличит радиус действия реактивной артиллерии.

Кроме того, издание The Washington Post на днях сообщило о том, что украинские Силы обороны адаптировали советские боевые самолеты под применение американских авиабомб GBU-39. Газета со ссылкой на собственные источники утверждает, что авиация ВСУ уже использует малогабаритные управляемые авиабомбы GBU-39 для ударов по российским оккупантам.

Один из аккаунтов в сети X (Twitter) опубликовал фото украинского самолета, вооруженного этими авиабомбами.

"Подъехали бомбы на поддонах GBU-39 SDB для МиГ-29/Су-27. Можно сразу 8 бомб сбрасывать (по 4 на двух держателях BRU-61)", — говорится в сообщении.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что Украина должна получить французские броневики Bastion. 11 машин должны прибыть уже в июле этого года.