Хоч мале, та завзяте: бомби GBU-39 переплюнули знамениті GMLRS для Хаймарса, чим відзначилися на полі бою

Серед причин ефективності — малий розмір снаряда

Бомби малого діаметру GBU-39 виявилися більш ефективними на полі бою, ніж славнозвісні GMLRS та Excalibur. На точність останніх сильно вплинули російські РЕБ, системи радіоелектронної боротьби. На жаль, зброя, яку передають Україні західні партнери, не завжди виявляється аж такою ефективною та дієвою.

Проте бомби малого діаметру GBU-39 виявилися більш стійкими до перешкод, які чинять російські системи. Про це повідомляє портал Bibliotech.

Що відомо про бомби GBU-39?

Бомби малого діаметру GBU-39/Small Diameter Bomb (SDB) – американська легка керована високоточна авіаційна бомба, масою 130 кілограмів, що має діаметр близько 190 мм і довжину близько 1,8 м. Максимальна дальність польоту до 110 км за умови скидання з великої висоти. Конструкція бомби має крила, які розкладаються в польоті, що дозволяє істотно збільшити дальність ураження цілей.

Згідно зі звітами, майже 90% скинутих бомб уразили свою ціль. Серед причин такої ефективності вирізняють малий розмір снаряда. Так, менша площа поверхні ускладнює виявлення та перехоплення російськими системами.

"Виявляється, Україна використовує ці бомби з осені 2023 року, але США про цю поставку тоді не повідомляли", — пише видання.

Керована авіаційна бомба GBU-39 сімейства SDB.

Повідомляється також, що GBU-39 були адаптовані для наземного використання в пускових установках HIMARS. У Пентагоні вважають, що це збільшить радіус дії реактивної артилерії.

Крім того, видання "The Washington Post" днями повідомило про те, що українські Сили оборони адаптували радянські бойові літаки під застосування американських авіабомби GBU-39. Газета, з посиланням на власні джерела, стверджує, що авіація ЗСУ вже використовує малогабаритні керовані авіабомби GBU-39 для ударів по російським окупантам.

Один з акаунтів у мережі X (Twitter) опублікував фото українського літака озброєного цими авіабомбами.

"Підʼїхали бомби на піддонах GBU-39 SDB для МіГ-29/Су-27. Можна одразу 8 бомб скидати (по 4 на двох тримачах BRU-61)", — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що Україна має отримати французькі броньовики Bastion. 11 машин мають прибути вже у липні поточного року.