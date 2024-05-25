Україна має отримати французькі броньовики Bastion: з відправленням була затримка (відео)

Bastion був розроблений для Африки та Близького Сходу

У липні 2024 року Україна має отримати обіцяні понад рік тому 11 автомобілів Bastion від Франції. Наразі поточні плани виробництва підтвердили.

Про це повідомляє портал "Мілітарний". Шлях бронемашин до України був непростий — про план поставити ці 11 броньованих автомобілів оголосити ще на початку 2023 року. Однак вже за півроку — в листопаді, з'явилася інформація, що Bastion будуть передані Вірменії.

Станом на зараз іноземна преса повідомляє, що бронеавтомобілі, що готувалися для Вірменії будуть передані Україні. Затримки з відправкою техніки пояснили відсутністю необхідних угод. Україна також має можливість замовити ще сотні таких машин, додали представники компанії.

Характеристики бронеавтомобіля Bastion

Bastion — бронеавтомобіль, який розробляли для Африки та Близького Сходу. Він вміщує 2 членів екіпажу та максимум вісім десантників. Повна вага "Бастіону" — 12,5 тонн, колісна формула 4х4, броня дає захист від уламків вибухів та пострілів зі зброї калібром 7,62 мм. Швидкість Bastion — до 110 км/год, може проїхати до 1400 км. В машини є додатковий протимінний настил. Можна розмістити три гранатомети 40-мм та три кулемети MG3 на даху.

Раніше "Телеграф" розповідав про використання важкого ПТРК "Стугна-П" у обороні від Росії. З протитанкової зброї українські захисники ефективно нищать не тільки бронетехніку, а й гелікоптери.