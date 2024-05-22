Може бути сапером-камікадзе: в Україні протестували нового робота (відео)

Невелика роботоплатформа рятуватиме життя саперам

Україна продовжує випробування роботизованих платформ спрямованих на мінування та розмінування території. Серед останніх, що пройшли тестування — роботоплатформа "Соломандра".

Її розробники — компанія Temerland. Задача роботизованої платформи — знешкоджувати протипіхотні міни. Вона може стати помічником на різних напрямках як для гуманітарного розмінування, так і для військового.

Невелика платформа має базово чотири колеса і керується оператором дистанційно. Спереду кріпиться вал, як і великих дистанційних платформах для розмінування. Він під час руху активує протипіхотні міни і повторює вигини ландшафту.

Як зазначає портал "Мілітарний", концепція "Соломандри" — бюджетна роботизована платформа, яку не шкода втратити в разі підриву міни. Українська компанія Temerland зазначає, що у "Соломандри" заплановані дві функції:

може розміновувати поле протитанковими мінами ТМ62

може брати участь в розмінуванні полів, де встановлені протипіхотні міни.

Раніше "Телеграф" розповідав про українські антиматеріальні снайперські гвинтівки. Вони називаються антиматеріальними, бо спрямовані не тільки проти людей — такі гвинтівки можуть навіть підірвати склад з боєприпасами.