Может быть сапером-камикадзе: в Украине протестовали нового робота (видео)

Небольшая роботоплатформа будет спасать жизнь саперам

Украина продолжает испытания роботизированных платформ, направленных на минирование и разминирование территории. Среди прошедших тестирование — роботоплатформа "Соломандра".

Ее разработчики – компания Temerland. Задача роботизированной платформы – обезвреживать противопехотные мины. Она может стать помощником по разным направлениям как для гуманитарного разминирования, так и для военного.

Небольшая платформа имеет базовые четыре колеса и управляется оператором дистанционно. Спереди крепится вал, как и на больших дистанционных платформах для разминирования. Он во время движения активирует противопехотные мины и повторяет изгибы ландшафта.

Как отмечает портал "Милитарный", концепция "Соломандры" — бюджетная роботизированная платформа, которую не жалко потерять при подрыве мины. Украинская компания Temerland отмечает, что у "Соломандры" запланированы две функции:

может разминировать поле противотанковыми минами ТМ62

может участвовать в разминировании полей, где установлены противопехотные мины.

Ранее "Телеграф" рассказывал об украинских антиматериальных снайперских винтовках. Они называются антиматериальными, потому что направлены не только против людей — такие винтовки могут даже взорвать склад с боеприпасами.