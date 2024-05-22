Может быть сапером-камикадзе: в Украине протестовали нового робота (видео)
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Небольшая роботоплатформа будет спасать жизнь саперам
Украина продолжает испытания роботизированных платформ, направленных на минирование и разминирование территории. Среди прошедших тестирование — роботоплатформа "Соломандра".
Ее разработчики – компания Temerland. Задача роботизированной платформы – обезвреживать противопехотные мины. Она может стать помощником по разным направлениям как для гуманитарного разминирования, так и для военного.
Небольшая платформа имеет базовые четыре колеса и управляется оператором дистанционно. Спереди крепится вал, как и на больших дистанционных платформах для разминирования. Он во время движения активирует противопехотные мины и повторяет изгибы ландшафта.
Как отмечает портал "Милитарный", концепция "Соломандры" — бюджетная роботизированная платформа, которую не жалко потерять при подрыве мины. Украинская компания Temerland отмечает, что у "Соломандры" запланированы две функции:
- может разминировать поле противотанковыми минами ТМ62
- может участвовать в разминировании полей, где установлены противопехотные мины.
Ранее "Телеграф" рассказывал об украинских антиматериальных снайперских винтовках. Они называются антиматериальными, потому что направлены не только против людей — такие винтовки могут даже взорвать склад с боеприпасами.