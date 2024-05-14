Рус

Україна має власні гвинтівки, що стріляють на 2 км: що відомо про Monomakh та Alligator

Автор
Галина Михайлова Галина Михайлова
Дата публікації
Читать на русском
Автор
Snipex Alligator Новина оновлена 14 травня 2024, 07:58
Snipex Alligator. Фото https://armyinform.com.ua

Такі гвинтівки пробивають легку броню

Великокаліберні гвинтівки Snipex Monomakh і Snipex Alligator — одні зі зразків вітчизняної стрілецької зброї, що використовуються Україною для оборони від Росії. На одній з них — гвинтівці Alligator калібру 14,5 мм вже встановили рекорд з дальності знищення ворога — 2710 метрів.

Про це повідомляє Міноборони України. Обидві гвинтівки розробило харківське підприємство "ХАДО-Холдинг". Такий тип озброєння ще називають "антиматеріальними гвинітвками", адже їхніми цілями можуть стати легкоброньовані машини, бензовози, склади тощо. Зазначається, що від деталі, наприклад на Snipex Alligator — українські. Snipex Alligator — багатозарядна далекобійна великокаліберна гвинтівка з магазинним живленням.

Характеристики Snipex Alligator

  • Калібр — 14,5х114 мм
  • Початкова швидкість кулі — 980 м/с
  • Ефективна дальність пострілу — до 2 км,
  • Максимальна дальність польоту кулі — до 7 км
  • На відстані 1,5 км куля пробиває 10-мм броньову плиту
  • Має магазин на п'ять набоїв, що підвищує скорострільність.

На відміну від Snipex Alligator, Snipex Monomakh — зброя напівавтоматична (самозарядна). Вони мають однаковий калібр, максимальну дальність стрілтби до 7 км та ефективну дальність до 2 км. Важить без магазина Snipex Monomakh 25 кг.

Презентація Snipex Monomakh в 2021 році
Презентація Snipex Monomakh в 2021 році
Snipex Monomakh опис
Цікаве про Snipex Monomakh

Раніше "Телеграф" розповідав про розвиток в Україні наземних дронів. Серед них — дрони "Махно". Загалом їх шість видів, які відрізняються спеціалізацією.

Теги:
#Зброя #Гвинтівка