Україна має власні гвинтівки, що стріляють на 2 км: що відомо про Monomakh та Alligator

Такі гвинтівки пробивають легку броню

Великокаліберні гвинтівки Snipex Monomakh і Snipex Alligator — одні зі зразків вітчизняної стрілецької зброї, що використовуються Україною для оборони від Росії. На одній з них — гвинтівці Alligator калібру 14,5 мм вже встановили рекорд з дальності знищення ворога — 2710 метрів.

Про це повідомляє Міноборони України. Обидві гвинтівки розробило харківське підприємство "ХАДО-Холдинг". Такий тип озброєння ще називають "антиматеріальними гвинітвками", адже їхніми цілями можуть стати легкоброньовані машини, бензовози, склади тощо. Зазначається, що від деталі, наприклад на Snipex Alligator — українські. Snipex Alligator — багатозарядна далекобійна великокаліберна гвинтівка з магазинним живленням.

Характеристики Snipex Alligator

Калібр — 14,5х114 мм

Початкова швидкість кулі — 980 м/с

Ефективна дальність пострілу — до 2 км,

Максимальна дальність польоту кулі — до 7 км

На відстані 1,5 км куля пробиває 10-мм броньову плиту

Має магазин на п'ять набоїв, що підвищує скорострільність.

На відміну від Snipex Alligator, Snipex Monomakh — зброя напівавтоматична (самозарядна). Вони мають однаковий калібр, максимальну дальність стрілтби до 7 км та ефективну дальність до 2 км. Важить без магазина Snipex Monomakh 25 кг.

Презентація Snipex Monomakh в 2021 році

Цікаве про Snipex Monomakh

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