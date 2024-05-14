У Украины есть собственные винтовки, стреляющие на 2 км: что известно о Monomakh и Alligator

Такие винтовки пробивают легкую броню

Крупнокалиберные винтовки Snipex Monomakh и Snipex Alligator — одни из образцов отечественного стрелкового оружия, используемые Украиной для обороны от России. На одной из них – винтовке Alligator калибра 14,5 мм уже установили рекорд по дальности уничтожения врага – 2710 метров.

Об этом сообщает Минобороны Украины. Обе винтовки разработало харьковское предприятие "ХАДО-Холдинг". Такой тип вооружения еще называют "антиматериальными винивтками", ведь их целями могут стать легкобронированные машины, бензовозы, склады и т.д. Отмечается, что от детали, например, на Snipex Alligator — украинские. Snipex Alligator – многозарядная дальнобойная крупнокалиберная винтовка с магазинным питанием.

Характеристики Snipex Alligator

Калибр — 14,5х114 мм

Начальная скорость пули – 980 м/с

Эффективная дальность выстрела – до 2 км,

Максимальная дальность полета пули – до 7 км.

На расстоянии 1,5 км пуля пробивает 10-мм броневую плиту.

Имеет магазин на пять патронов, что повышает скорострельность.

В отличие от Snipex Alligator, Snipex Monomakh – оружие полуавтоматическое (самозарядное). У них одинаковый калибр, максимальная дальность стрелтбы до 7 км и эффективная дальность до 2 км. Весит без магазина Snipex Monomakh 25 кг.

Презентация Snipex Monomakh в 2021 году

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