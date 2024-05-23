Важкий ПТРК "Стугна-П" знищує техніку окупантів: чим він особливий (відео)

Військові з протитанкового ракетного комплексу збивають навіть ворожі гелікоптери

Серед озброєння ЗСУ, яке ефективно зупиняє російські танки — важкий ПТРК "Стугна-П". Протитанковий ракетний комплекс розробили та виготовили у Київському конструкторському бюро. Його створили у 2005-2010 роках, з 2011 стоїть на озброєння Міноборони України. Комплекс також мав експортну версію

За офіційними даними, протитанкові ракетний комплекс "Стугна-П" призначений для ураження танків та інших броньованих цілей. Такими ПТРК можна вражати навіть завислі вертольоти, що українські військові довели збивши зі "Стугни-П" сучасний російський гелікоптер Ка-52.

Однією з важливих характеристик ПТРК "Стугна-П" є те що вражати позиції або техніку окупантів можна на відстані в 5 км. Серед здобутків "Стугни-П" різноманітні БМП, танк Т-90 м "Прорив" БТРи тощо, а також російські гелікоптери.

Характеристики ПТРК "Стугна-П"

"Стугна-П" може стріляти ракетами двох калібрів 130 мм та 152 мм. Керована ракета може мати різний тип бойової частини: тандемно-кумулятивну, осколково фугасну або термобаричну. Наведення відбувається по лазерному променю напівавтоматично, також є можливість керувати ракетою дистанційно по телевізійному каналу. Відстань від оператора до пульта складає 50 м.

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