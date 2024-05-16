Два роки в рядах ЗСУ: що відомо про САУ CAESAR (відео)

Маневреність, далекобійність і точність гармати хвалять українські військові

САУ CAESAR (акронім від "Camion Équipé d'un Système d'ARtillerie") — французька 155-мм самохідна гармата, встановлена на вантажівку. Її розробляє та виготовляє компанія Nexter.

САУ CAESAR надійшла на озброєння французьких збройних сил на початку 2000-х років, а також експортувався до кількох інших країн. Ця артилерійська система, що поєднує в собі вогневу міць, легкий захист та високу мобільність. Серед країн-отримувачів САУ є й Україна — перша згадка про використання CAESAR на полі бою була в кінці травня 2022 року.

Основні характеристики САУ CAESAR

155-мм гармата 52-го калібру (приблизно 8 метрів)

Скорострільність 6 пострілів за хвилину

Дальність стрільби понад 40 км

Екіпаж 5 осіб

Встановлюється на шасі вантажівки з колісною формулою 6х6 або 8х8

Максимальна швидкість 100 км/год на дорозі та 50 км/год на бездоріжжі

Запас ходу 600 км.

Переваги САУ відзначають українські військові. Командир гармати Сергій зазначає: "В першу чергу її переваги це маневреність, швидке заняття бойової позиції, швидке приведення до бою. Раніше працював на САУ "Мста", на неї нам потрібно було хвилин 10, щоб розгорнутися, на "Цезарі" — усього 2 хвилини. Це дуже велика різниця в умовах бойових дій. Також "Цезар" більш далекобійна і більш точна гармата".

Україна отримувала гармати такого типу від кількох країн. Франція пообіцяла Україні ще майже 80 гармат — 6 одразу та 72 виготовлять для України протягом 2024 року, однак про терміни передачі поки не йдеться. Такі САУ Україні передавала не тільки Франція, а й Данія. Така САУ має трохи іншу побудову — восьмиколісне шасі проти шестиколісного французського, а кількість екіпажу скоротили до 3 осіб.

Відзначилась вона в боях майже на усіх напрямках — на рахунку САУ CAESAR десятки знищених гармат російських військових. Повідомлялось також і про нестандартне застосування САУ під час звільнення острова Зміїний. ЗСУ начебто поставили САУ на баржі та відтягли їх на 10 км від берега, щоб посилити далекобійність.

Таке використання САУ не підтверджене, однак "Телеграф" розповідав, яка саме українська артилерія точно брала участь в боях за Зміїний. Це САУ Богдана з дальністю пострілу понад 40 км.