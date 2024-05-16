Два года в рядах ВСУ: что известно о САУ CAESAR (видео)

Маневренность, дальнобойность и точность пушки хвалят украинские военные

САУ CAESAR (акроним от " Camion Équipé d’un Système d’ARtillerie ") — французская 155-мм самоходная пушка, установленная на грузовик. Ее разрабатывает и производит компания Nexter.

САУ CAESAR поступило на вооружение французских вооруженных сил в начале 2000-х годов, а также экспортировалось в ряд других стран. Эта артиллерийская система, объединяющая в себе огневую мощь, легкую защиту и высокую мобильность. Среди стран-получателей САУ есть и Украина – первое упоминание об использовании CAESAR на поле боя было в конце мая 2022 года.

Основные характеристики САУ CAESAR

155-мм пушка 52-го калибра (примерно 8 метров)

Скорострельность 6 выстрелов в минуту

Дальность стрельбы более 40 км

Экипаж 5 человек

Устанавливается на шасси грузовика с колесной формулой 6х6 или 8х8

Максимальная скорость 100 км/ч на дороге и 50 км/ч по бездорожью

Запас хода 600 км.

Преимущества САУ отмечают украинские военные. Командир пушки Сергей отмечает: "В первую очередь ее преимущества это маневренность, быстрое занятие боевой позиции, быстрое приведение в бой. Раньше работал на САУ "Мста", на нее нам нужно было минут 10, чтобы развернуться, на "Цезари" — всего 2 минуты. Это очень большая разница в условиях боевых действий.

Украина получала пушки такого типа от нескольких стран. Франция пообещала Украине еще почти 80 орудий — 6 сразу и 72 изготовят для Украины в течение 2024 года, однако о сроках передачи пока речь не идет. Такие САУ передавала Украине не только Франция, но и Дания. Такая САУ имеет несколько иное построение – восьмиколесное шасси против шестиколесного французского, а количество экипажа сократили до 3 человек.

Отличилась она в боях почти по всем направлениям — на счету САУ CAESAR десятки уничтоженных орудий российских военных. Сообщалось также и о нестандартном применении САУ при освобождении острова Змеиный. ВСУ вроде бы поставили САУ на баржи и оттащили их на 10 км от берега, чтобы усилить дальнобойность.

Такое использование САУ не подтверждено, однако "Телеграф" рассказывал, какая именно украинская артиллерия участвовала в боях за Змеиный. Это САУ Богдана с дальностью выстрела более 40 км.