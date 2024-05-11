Україна купує у США ще HIMARS: що може легендарна зброя (відео)

РСЗВ HIMARS стала важливою частиною боротьби проти окупантів

Україна за гроші Німеччини придбає ще три системи HIMARS на суму близько 30 млн доларів США. Цю РСЗВ вже добре знають в Україні.

HIMARS (High Mobility Artillery Rocket System) — мобільна реактивна артилерійська система американського виробництва, призначена для ведення точного вогню на полі бою. РСЗВ HIMARS може швидко вистрілити шістьма ракетами класу MLRS (дальність 70 км) або однією ATACMS (дальність до 300 км). Між ними також є інші типи ракет, які мають іншу відстань, зокрема GLSDB — 150 км.

Екіпаж складає три особи. Завдяки своїй мобільності може використовуватися у місіях "відстрілявся та поїхав". Основне завдання HIMARS — вражати групи артилерії, системи ППО, склади з боєприпасами, велику кількість ворожих військ, надавати вогневу підтримку підрозділам.

Характеристики HIMARS

Вага — 16,25 тонни

Довжина — 7 м

Ширина — 2,4 м

Висота — 3,2 м

Екіпаж — 3 людини

Максимальна швидкість — 85 км/год

Броня дозволяє захиститися від уламків.

HIMARS був поставлений в Україну США як частина пакета допомоги у сфері безпеки. Точність і мобільність системи зробили її цінним активом для України в її боротьбі з російськими військами.

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