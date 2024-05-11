Украина покупает у США еще HIMARS: что может легендарное оружие (видео)

РСЗО HIMARS стала важной частью борьбы против оккупантов

Украина за деньги Германии приобретет еще три системы HIMARS на сумму около 30 млн. долларов США. Эту РСЗО уже хорошо знают в Украине.

HIMARS (High Mobility Artillery Rocket System) – мобильная реактивная артиллерийская система американского производства, предназначенная для ведения точного огня на поле боя. РСЗО HIMARS может быстро выстрелить шестью ракетами класса MLRS (дальность 70 км) или одной ATACMS (дальность до 300 км). Между ними есть другие типы ракет, которые имеют другое расстояние, в частности GLSDB — 150 км.

Экипаж составляет три человека. Благодаря своей мобильности может использоваться в миссиях "отстрелялся и уехал". Основная задача HIMARS – поражать группы артиллерии, системы ПВО, склады с боеприпасами, большое количество вражеских войск, оказывать огневую поддержку подразделениям.

Характеристики HIMARS

Вес — 16,25 тонны

Длина — 7 м

Ширина — 2,4 м

Высота — 3,2 м

Экипаж — 3 человека

Максимальная скорость – 85 км/ч

Броня позволяет защититься от обломков.

HIMARS был поставлен в Украину США как часть пакета помощи в сфере безопасности. Точность и мобильность системы сделали ее ценным активом для Украины в борьбе с российскими войсками.

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