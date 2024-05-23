Тяжелый ПТРК "Стугна-П" уничтожает технику окупантов: чем он особенный (видео)

Военные из противотанкового ракетного комплекса сбивают даже вражеские вертолеты

Среди вооружения ВСУ, эффективно останавливающего российские танки — тяжелый ПТРК "Стугна-П". Противотанковый ракетный комплекс разработали и изготовили в Киевском конструкторском бюро. Его создали в 2005-2010 годах, с 2011 года стоит на вооружение Минобороны Украины. Комплекс также имел экспортную версию

По официальным данным, противотанковый ракетный комплекс "Стугна-П" предназначен для поражения танков и других бронированных целей. Такими ПТРК можно поражать даже зависшие вертолеты, которые украинские военные доказали сбив со "Стугни-П" современный российский вертолет Ка-52.

Одной из важных характеристик ПТРК "Стугна-П" является то, что поражать позиции или технику окупантов можно на расстоянии в 5 км. Среди достижений "Стугни-П" разнообразные БМП, танк Т-90 м "Прорыв" БТРы и т.д., а также российские вертолеты.

Характеристики ПТРК "Стугна-П"

"Стугна-П" может стрелять ракетами двух калибров 130 мм и 152 мм. Управляемая ракета может иметь разный тип боевой части: тандемно-кумулятивную, осколочно-фугасную или термобарическую. Наводка происходит по лазерному лучу полуавтоматически, также есть возможность управлять ракетой дистанционно по телевизионному каналу. Расстояние от оператора до пульта составляет 50м.

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