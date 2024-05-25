Украина должна получить французские броневики Bastion: с отправкой была задержка (видео)

Bastion был разработан для Африки и Ближнего Востока

В июле 2024 года Украина должна получить обещанные более года назад 11 автомобилей Bastion от Франции. В настоящее время текущие планы производства подтвердили.

Об этом сообщает портал "Милитарный". Путь бронемашин в Украину был непрост — о плане поставить эти 11 бронированных автомобилей объявить еще в начале 2023 года. Однако уже через полгода – в ноябре, появилась информация, что Bastion будут переданы Армении.

По состоянию на данный момент иностранная пресса сообщает, что готовившиеся для Армении бронеавтомобили будут переданы Украине. Задержки с отправкой техники объяснили отсутствием необходимых сделок. У Украины также есть возможность заказать еще сотни таких машин, добавили представители компании.

Характеристики бронеавтомобиля Bastion

Bastion – бронеавтомобиль, который разрабатывали для Африки и Ближнего Востока. Он вмещает 2 члена экипажа и максимум восемь десантников. Полный вес "Бастиона" — 12,5 тонн, колесная формула 4х4, броня дает защиту от обломков взрывов и выстрелов из оружия калибром 7,62 мм. Скорость Bastion – до 110 км/ч, может проехать до 1400 км. У машины есть дополнительный противоминный настил. Можно разместить три гранатомета 40-мм и три пулемета MG3 на крыше.

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