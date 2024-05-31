"Дружній вогонь": Росія за три місяці десятки разів бомбила Бєлгородську область

Російські літаки дуже часто "випадково роняють" КАБи не там, де це потрібно

Російські терористи протягом останніх трьох місяців щонайменше 75 разів нібито випадково бомбили власну Бєлгородську область, а також деякі тимчасово окуповані території України. В усіх випадках винних не було покарано, а жодних розслідувань не проводилося.

Про це повідомив російський проєкт ASTRA. За даними каналу, випадків були десятки: так, 29 травня за 1,5 км від населеного пункту Нечаївка знайшли ФАБ після того, як він відвалився з крила російського літака (так званий "нештатний сход").

Також в той же день за 2 км від населеного пункту Вергилівка знайшли ще один ФАБ. Росіяни не постраждали, евакуацію цивільних проводити не стали. І таких випадків, зазначає канал, дуже багато – за три місяці росіяни "випадково" 75 разів скидали бомби на Бєлгородську область та окуповані території.

Серед "впущених" бомб – так звана "розумна бомба" УМПБ Д-30СН, яка 24 травня не долетіла до Харкова. Терористи впустили бомбу біля села Крутий Лог у Бєлгородській області.

Зазначимо, що нещодавно у Бєлгороді було знищено цілий під'їзд багатоповерхівки. Російські терористи звинуватили Україну, проте українські експерти швидко довели, що по будинку вдарив російський КАБ.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що 25 травня в одному зі спальних районів Харкова опинився під обстрілом. Окупанти запустили КАБи і влучили по "Епіцентру". Внаслідок цього виникла масштабна пожежа, яка поширилася на близько 10 тисяч квадратних метрів. Наш кореспондент Ян Доброносов опублікував ексклюзивний фоторепортаж із місця прильоту.

Також "Телеграф" писав про те, що в мережі було опубліковано відео зсередини "Епіцентру". На ньому зафіксовано момент вибуху всередині гіпермаркету.