Война — день 828: Россия не прекращает атак, а Байден тайно выдал важное распоряжение

Рассказываем оперативно о главном за сутки

На календаре пятница, 31 мая 2024 года. Украина встречает последний день весны с воодушевляющими новостями, — СМИ пишут, что администрация президента США Джо Байдена негласно разрешила использовать оружие НАТО для ответного огня по территории России, в то время как флот РФ понес большие потери. Хотя не обошлось и без огорчений, ведь на фронте погибли известные украинские журналистки Ирина "Чека" Цыбух и Анастасия Волкова.

В этом материале "Телеграф" рассказывает о главных событиях в Украине и мире 31 мая, но более оперативную информацию можно получать в нашем Telegram-канале по этой ссылке.

00:00 В Харькове слышно взрывы.

Воздушные силы сообщают об ударных дронах в Запорожской области.

В оккупированном Первомайске Луганской области сообщается про прилет и пожар в частном секторе.

По состоянию на начало дня карта боевых действий выглядит следующим образом:

Карта боевых действий в Украине от DeepState 31.05.2024

С ситуацией в Украине 28 мая можно ознакомиться в этом материале: Война — день 825: оккупанты копят силы на границе, а Украина уничтожает российские объекты в тылу

Узнать о событиях 29 мая можно по ссылке: Война — день 826: ситуация на Харьковщине стабилизируется, но россияне готовятся наступать в другом месте

О том, что происходило 30 мая, читайте в материале: Война — день 827: гибель "Чеки" на фронте и мощная операция ГУР в Крыму